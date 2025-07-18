رئيس الجمهورية يكشف عن مشروع وطني للتخزين لسد حاجياتنا من الحبوب

شكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رجال الأعمال الوطنيين والنزهاء الذين يحركون العجلة الاقتصادية.

وخلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام قال رئيس الجمهورية الأمور تسير مثلما برمجنا لها وحققنا 85 في المائة من رهانات الاستثمارات في الجزائر .

كما أكد الرئيس تبون أن حواجز العقار الاقتصادي في الاستثمار لم تعد موجودة وهناك رغبة لبلوغ 13 ألف مشروع استثماري منها من تجسد على أرض الواقع.

وكشف رئيس الجمهورية: في اللقاء ذاته عن مشروع التخزين هو مشروع وطني لسد حاجياتنا في مجال الحبوب. وقال بهذا الخصوص “نعمل على أن تكون قدراتنا من التخزين 9 ملاين طن”.

وأكد رئيس الجمهورية أن مشكل التخزين كان مطروحا رغم إنتاج الجزائر الضعيف من القمح الصلب.

وفي السياق ذاته قال رئيس الجمورية “قرّبنا المسافة بين المنتجين والهيئات التي تستقبل الإنتاج الفلاحي”.

وقال الرئيس تبون بهذا الخصوص نخوض الآن رهان الأمن الغذائي والمائي ولا غير في أمة تأكل مما لا تتنتج. وتحقيق الاكتفاء الغذائي يضمن الحرية التي تحررنا من أي ضغوطات.