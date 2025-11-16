رئيس الجمهورية يكشف موعد الانطلاق الفعلي لاستغلال خام غار جبيلات

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الانطلاقة الفعلية لاستغلال خام غار جبيلات ستتم خلال الثلاثي الأول من سنة 2026.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، إذ أكد الرئيس تبون أن هذا الحدث سيكون الأول من نوعه في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال، وهي رسالة قوية لتوجه جزائري جديد، يكرس مبدأ السيادة الاقتصادية وتنويع موارد البلاد خارج المحروقات.

وفي هذا السياق، أصدر الرئيس تعليماته الصارمة بمضاعفة الجهود، قدر الإمكان على اعتبار أن هذا المشروع الإستراتيجي لم يبق له الكثير ليرى النور، في كل مقاطعه وهياكله، حيث تمت الموافقة في مجلس الوزراء، على إنشاء مصانع جديدة لمعالجة خام الحديد في كل من تندوف، بشار والنعامة.

كما وجّه الرئيس بضرورة أن تصل الشحنة الأولى من خام الحديد، عبر خط السكك الحديدية إلى مركب طوسيالي للحديد بوهران، ابتداء من 2026، لتسجل الجزائر الخطوة الأولى في تاريخها، نحو تقليص فاتورة استيراد خام الحديد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي مرحليا.