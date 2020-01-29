رئيس الجمهورية يكلف الوزير الأول بتمثيله في قمة برازفيل حول ليبيا

كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، الوزير الاول، عبد العزيز جراد، لتمثيله غدا في القمة الثامنة لرؤساء دول والحكومات اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا في برازفيل بجمهورية الكونغو.

وستحتضن غدا الخميس برازفيل قمة أفريقية مصغرة حول الأزمة الليبية، قبل قمة الاتحاد الإفريقي المقررة 9 فيفري المقبل.

وسيكون، الوزير الأول مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم.

وأكد رئيس هيئة الحكماء في الاتحاد الأفريقي، الأمين العام السابق في جامعة الدول العربية، عمرو موسى أنه ستتم دعوة روسيا إلى مؤتمر الاتحاد الإفريقي للتسوية في ليبيا، كونها اللاعب الرئيسي في هذه المنطقة.

كما أنها عضو دائم في الأمم المتحدة وتلعب دوراً كبيراً وتتحمل مسؤولية، مشيراً إلى وجود نية لزيادة مشاركة الاتحاد الأفريقي في حل المشكلة في ليبيا، وليس هناك أي أسباب أو منطق حتى تكون أوروبا مساهمة في هذه الأزمة أكثر من الدول الأفريقية، فليبيا دولة أفريقية.