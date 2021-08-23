رئيس الجمهورية يكلف سوناطراك بإقتناء شاحنات نقل الأوكسجين

أسدى رئيس الجمهورية خلال ترأسه امس اجتماع مجلس الوزراء، تعليمات في قطاع الصناعة الصيدلانية باقتناء شاحنات نقل الأوكسجين. كما أمر الرئيس تبون تكليف مجمع سوناطراك بإقتناء شاحنات نقل الأوكسجين تحسبًا لرفع إنتاج هذه المادة. وهذا تحسبا لرفع إنتاج الاوكسجين إلى المقبلة 800 ألف لتر يوميًا” خلال السداسي الأول من السنة المقبلة.

وخلال الإجتماع شدد رئيس الجمهورية على تسريع وتيرة مشروع إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالجزائر. وهذا تحسبا لرفع إنتاج الاوكسجين إلى المقبلة 800 ألف لتر يوميًا” خلال السداسي الأول من السنة المقبلة. مع إيلام اهمية قصوى لتنظيم سوق الدواء مع مراقبته ومراعاة معايير الجودة في الإنتاج بما في ذلك المكمّلات الغذائية”.

وفي ذات السياق حث الرئيس تبون على “العمل على بعث ودفع مؤسسة صيدال لدور ريادي حقيقي في السوق الوطنية والإفريقية”.