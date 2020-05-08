رئيس الجمهورية يكلف مصالح الصحة العسكرية بوضع مستشفى ميداني تحت تصرف الشعب الصحراوي

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رئيس الجمهورية يكلف مصالح الصحة العسكرية بوضع مستشفى ميداني تحت تصرف الشعب الصحراوي
بقلم نسرين محفوف

كلّفت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي مصالح الصحة العسكرية بوضع تحت تصرف الشعب الصحراوي مستشفى ميداني، قصد توفير جميع الخدمات والمساعدات الطبية الضرورية طيلة فترة الجائحة التي تعرفها مختلف بلدان العالم.

يأتي هذا في إطار دعم جهود التضامن وتعزيز الروابط الإنسانية والأخوية بين الشعبين الجزائري والصحراوي لاسيما في ظل الوضع الصحي الراهن المتعلق بانتشار وباء كورونا، وبناء على أمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

جدير بالذكر أن الجزائر كانت قد قدمت للشعب الصحراوي، يوم 30 أفريل 2020، مساعدات إنسانية تتمثل في مواد الغذائية ومعدات صيدلانية نقلتها طائرات عسكرية انطلاقا من القاعدة الجوية ببوفاريك.


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