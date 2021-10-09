رئيس الجمهورية يلتزم بفتح الأفق أمام الجامعة للإقلاع العلمي والتكنولوجي

جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في رسالة له عشية الدخول الجامعي الجديد، إلتزام الدولة، بتوفير المزيد من الدعم والمرافقة الكفيلة بفتح الافق أمام الجامعة الجزائرية للاقلاع العلمي والتكنولوجي.

كما جدد رئيس الجمهورية، إلتزام الدولة، بالسعي من خلال إصلاحات تمت مباشرتها على مستوى الخدمات الجامعية تديرجيا وبصفة عميقة لتمكين الطلبة من مزاولة دراستهم في محيط افضل والإستفادة من من خدمات لائقة ومحفزة، بتوفير المزيد من الدعم والمرافقة الكفيلة بفتح الأفق أمام الجامعة الجزائرية للإقلاع العلمي والتكنولوجي.

ودعا رئيس الجمهورية في رسالته، إلى توجيه مجال الاصلاحات الجارية في منظومة التعليم العالي الوطنية نحو وضع الأطر القانونية والمؤسساتية اللازمة بما يسمح للجامعة بأكبر قدر من الاستقلالية في التسيير والفعالية وفي التكيف مع المستجدات المتسارعة للتعليم والبحث على المستويين الجهوي والدولي.

كما أكد رئيس الجمهورية، إلتزام الدولة بضمان المكانة اللائقة للأساتذة والباحثين، وترتيبهم ضمن أعلى مراتب التدرج في الهرم الوظيفي.ويأتي ذلك، من خلال مراجعة القوانين الأساسية للأستاذ الباحث والباحث الدائم.

وأشاد رئيس الجمهورية عاليا بما يتحلى به الطلبة تأسيا بأساتذتهم ومؤطريهم، في كل جامعاتنا من غيرة وطنية وحرص على التحصيل.

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