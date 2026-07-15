رئيس الجمهورية يلتقي الجالية الجزائرية المقيمة بألمانيا

التقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأربعاء، بالجالية الجزائرية المقيمة بألمانيا.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد حل بجمهورية ألمانيا الاتحادية، في زيارة رسمية تدوم يومين، تلبية لدعوة صديقه فخامة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وتأتي هذه الزيارة تعزيزا لأواصر الصداقة التاريخية والشراكة بين الجزائر وألمانيا وتكريسا للإرادة المشتركة. بين قائدي البلدين. في إضفاء زخم جديد على علاقات التعاون الثنائي وتوسيعها إلى آفاق أرحب.