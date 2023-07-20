قناة النهار رئيس الجمهورية يلتقي بالجالية الوطنية المقيمة بالصين بقلم قناة النهار نشر في 20 جويلية 2023 - 09:43 شارك غرِّد أرسل 202 0 رئيس الجمهورية يلتقي بالجالية الوطنية المقيمة بالصين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/WA8gq اقرأ أيضا سيدي بلعباس / عماد يحقق أمنية والدته المرحومة بنيله لشهادة البكالوريا قناة النهار 18 جويلية المسيلة : عائلة الطفلة المفقودة مريم تناشد المساعدة للعثور عليها قناة النهار 13 جويلية قسنطينة جاهزة لإحتضان التظاهرة الرياضية العربية قناة النهار 03 جويلية حريق في قسنطينة يتسبب في إتلاف محاصيل القمح قناة النهار 07 جويلية هذا ماقاله صاحب المرتبة الثانية وطنيا في شهادة البكالوريا من ولاية سطيف قناة النهار 17 جويلية وصول رئيس الجمهورية للأكاديمية العسكرية لشرشال قناة النهار 09 جويلية رئيس الجمهورية يشرف على مراسم احتفالية الطبعة الأولى للوسام الشرفي للتصدير قناة النهار 11 جويلية مرضى السيلياك.. بين غلاء المنتوجات الغذائية وندرتها قناة النهار 10 جويلية عبد اللطيف ديملي: 2023 عام جاف ولا يوجد منتوج فلاحي في المناطق الشمالية قناة النهار 03 جويلية شاهد ماقاله الرئيس حول المدن الجديدة بسيدي عبد الله و بوينان.."واش كانت ووين راها اليوم" قناة النهار 06 جويلية