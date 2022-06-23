قناة النهار رئيس الجمهورية يلتقي بالقاعة الشرفية أعضاء من الحكومة بقلم قناة النهار نشر في 23 جوان 2022 - 16:40 رئيس الجمهورية شارك غرِّد أرسل 178 0 رئيس الجمهورية يلتقي بالقاعة الشرفية أعضاء من الحكومة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/XjWFS رئيس الجمهورية اقرأ أيضا تلاميذ يفضلون مرافقة أوليائهم لمراكز الإمتحان..بابا وماما ينحولي الخوف قناة النهار 06 جوان فضيحة مدوية في حصة طالع هابط ..مئات الهكتارات من البطاطا تُسقى بالزيڨو في عين الدفلى قناة النهار 05 جوان فاسألوا: وجوب إحترام العلماء قناة النهار 10 جوان طالع هابط: شاهد الحالة التي وصلت إليها عيادة غسيل الكلى بسيدي بلعباس قناة النهار 09 جوان إستعدادا لفصل الصيف.. تدوير المياه المستعملة ومنعها من الإختلاط بالبحر قناة النهار 06 جوان نحس روحي فاشلة في كلش ونخاف من رأي الآخرين..كيفاش ندير؟ قناة النهار 19 جوان النهار ترندينغ: دموع بلماضي تشعل مواقع التواصل الإجتماعي ورجال الحماية يصنعون الحدث في بكالوريا 2022 قناة النهار 14 جوان زوج الشابة دليلة : "أتلقى تهــديدات ومساومات من أجل الأموال !!" قناة النهار 03 جوان "خبير أمني .." هذه فضائح المخزن المـ ـغربي قناة النهار 09 جوان رئيس مركز إمتحان بسطيف: لم نسجل أي إصابة أو حالة نفسية.. والطاقم الطبي على أتم الإستعداد قناة النهار 07 جوان