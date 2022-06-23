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قناة النهار

رئيس الجمهورية يلتقي بالقاعة الشرفية أعضاء من الحكومة

بقلم قناة النهار
رئيس الجمهورية يلتقي بالقاعة الشرفية أعضاء من الحكومة
رئيس الجمهورية
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رئيس الجمهورية يلتقي بالقاعة الشرفية أعضاء من الحكومة

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