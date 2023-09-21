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الوطني

رئيس الجمهورية يلتقي رئيسا غينيا بيساو وليبيريا

بقلم ع.ع
رئيس الجمهورية يلتقي رئيسا غينيا بيساو وليبيريا
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إلتقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقر الأمم المتحدة، رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، ورئيس ليبيريا جورج ويا.

ويأتي هذا على هامش أشغال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يواصل رئيس الجمهورية لقاءاته المكثفة مع كبار القادة والرؤساء بنيويورك.

وللإشارة، كان الرئيس تبون قد وصل يوم السبت الماضي الى نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية. للمشاركة في أشغال الدورة العادية الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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