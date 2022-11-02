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قناة النهار

رئيس الجمهورية يلقي الكلمة الختامية لأشغال القمة العربية

بقلم قناة النهار
رئيس الجمهورية يلقي الكلمة الختامية لأشغال القمة العربية
رئيس الجمهورية
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رئيس الجمهورية يلقي الكلمة الختامية لأشغال القمة العربية

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