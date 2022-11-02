قناة النهار رئيس الجمهورية يلقي الكلمة الختامية لأشغال القمة العربية بقلم قناة النهار نشر في 02 نوفمبر 2022 - 15:56 رئيس الجمهورية شارك غرِّد أرسل 81 0 رئيس الجمهورية يلقي الكلمة الختامية لأشغال القمة العربية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/L8JOt رئيس الجمهورية اقرأ أيضا وزير الصحة يزور جـ ـرحى إنـ ـفجار المنيعة بمستشفى الدويرة قناة النهار 18 أكتوبر Mister X: يحيى طبيش عندوا بزاف مواهب يقدر يبينهم عكس المؤثرين الحاليين قناة النهار 20 أكتوبر "رئيس الجمهورية لنجيب ميقاتي: "مثلما تكلمنا على إنفراد..سنكون دائما مع لبنان قناة النهار 02 نوفمبر كلمة رئيس جمهورية العراق خلال اليوم الثاني للقمة العربية قناة النهار 02 نوفمبر إنطلاق أيام قرطاج السينمائية في دورتها الـ33 وسط حضور ألمع النجوم العرب قناة النهار 30 أكتوبر "رئيس المجلس الرئاسي اليمني :" صراحة.. لم يكن لدينا أيّ مشكل مع إيران وشعبها قناة النهار 02 نوفمبر المدير الإستراتيجي لمصنع هيونداي .. إنتاج 70 سيارة يوميا.. وسنوظف 1400 عامل قناة النهار 27 أكتوبر رسالة مريم وآسيا للمرضى وللاصحاء .. '' حبوا روحكم'' .. '' ماتجيبوش سبة بالمرض'' قناة النهار 12 أكتوبر دلال خير: فيروس خطير يفتك برجل خالد ويناشد السلطات وذوي القلوب الرحيمة مساعدته قبل فوات الأوان قناة النهار 14 أكتوبر طالع هابط: فضيحة من العيار الثقيل بزرالدة في العاصمة بطلتها شركة كوسيدار قناة النهار 13 أكتوبر