رئيس الجمهورية يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على الساعة الخامسة مساء

يلقي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، في حدود الساعة الخامسة مساء، خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبدءا من أمس وعلى مدى أسبوع سيتحدث ممثلو 193 دولة افتراضيا وللمرة الأولى بسبب الاجراءات التي فرضها فيروس كورونا.

وطُلب من قادة الدول إرسال خطاباتهم مسجلة ليتم بثها بالقاعة، حيث سمح بحضور مسؤول دبلوماسي واحد نيابة عن كل وفد.

وافتتحت جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، بكلمة أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، الذي حذر من نشوب حرب باردة جديدة.

وقال غوتيريش: “إننا نتحرك في اتجاه خطير جداً. وعالمنا لا يستطيع تحمل مستقبل يقوم فيه أكبر اقتصادين بتقسيم الكرة الأرضية”.

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد قدم رؤية مغايرة تماماً في خطابه، قائلاً: “فقط عندما تهتم بمواطنيك ستجد الأساس السليم للتعاون”.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى “إجماع جديد” في مواجهة التحديات العالمية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يريد عقد مؤتمر عبر الإنترنت في أقرب وقت ممكن لمناقشة التعاون العالمي بشأن اللقاحات.

ورفض الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الانتقادات الموجهة لسياسات بلاده البيئية ، قائلاً إن البرازيل كانت ضحية “حملة وحشية من التضليل”.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى حوار “صادق” بشأن الخلاف المتصاعد مع اليونان حول موارد الطاقة في البحر المتوسط.