رئيس الجمهورية يمنح أجمل هدية للمولودية بمناسبة المئوية

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فريق مولودية الجزائر، بمناسبة احتفاله بمئوية تأسيس النادي، كاشفا في ذات الوقت عن منحهم هدية قيمة بهذه المناسبة.

وصرح عبد المجيد تبون، خلال لقائه مع الصحافة الوطنية: “لا يوجد جزائري لا يقدر فريق مولودية الجزائر، لأن اسمه مرتبط بالثورة التحريرية”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “قررنا وضع تسيير ملعب “الدويرة”، تحت تصرف فريق مولودية الجزائر لأنهم يستحقون ذلك، وإن شاء الله من انتصار لآخر”.

يذكر أن فريق مولودية الجزائر، احتفل أمس السبت الموافق لـ7 أوت، بمرور 100 سنة، على تأسيس النادي.