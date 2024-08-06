رئيس الجمهورية يمنح ميداليات للمتفوقين الأوائل في “الباك” والبيام”

منح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ميداليات للمتفوقين الأوائل في شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا لسنة 2024.

واستقبل الرئيس تبون المتفوقين الأوائل في شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط من النظاميين وذوي الهمم وأيضا من مدرسة أشبال الأمة. اليوم الثلاثاء بقصر الشعب.

ومنح رئيس الجمهورية ميدالية ذهبية وهدية ومكافأة مالية للتلميذ محمد أمين مقران الحاصل على البكالوريا بمعدل 19.62 في شعبة الرياضيات من ولاية تيبازة. بالإضافة كذلك إلى صاحبة المرتبة الثانية التلميذة مارية ايناس راحم متحصلة على البكالوريا في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.54 من ولاية وهران. وكذا التلميذة الحاصلة على المرتبة الثالثة وصال أولم من شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.52 من ولاية خنشلة.

كما منح ميداليات وهدية ومكافأة مالية للمتفوقين الثلاثة الأوائل في شهادة التعليم المتوسط، لينا زقرار من ولاية الأغواط الحاصلة على معدل 19.94. وكذا التلميذة هديل خيتوس القاطنة بولاية باتنة والحاصلة على معدل 19.92. أما المرتبة الثالثة شهد نور الهدى زاوي من ولاية المسيلة بمعدل 18.89.