رئيس الجمهورية يمنح وسام أصدقاء الثورة للصحافي الإيطالي برناردو فالي

قرر، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية للصحافي الإيطالي برناردو فالي. كما صدر مرسوم منح وسام صديق الثورة الجزائرية للصحافي الإيطالي اليوم الاثنين، في الجريدة الرسمية.

وعمل الصحافي برناردو فالي مراسل حرب بالجزائر خلال الثورة وساهم بعد الاستقلال في إنجاز فيلم معركة الجزائر.

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كما سبق أن منح الرئيس تبون، وسام بدرجة عشير، للصحفي الراحل كريم بوسالم. وقام بتسلّم وسام عشير، من قبل رئيس الجمهورية، والد الصحفي كريم بوسالم.

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