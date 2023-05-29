رئيس الجمهورية يمنح وسام برتبة أثير لنظيره البرتغالي

منح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وسام الاستحقاق الوطني برتبة “أثير” لنظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، بموجب مرسوم رئاسي، حسب آخر عدد للجريدة الرسمية.

هذا وأجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الإثنين الماضي زيارة دولة إلى جمهورية البرتغال، تدامت ليومين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، إندرجت الزيارة، في إطار تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون وحسن الجوار بين البلدين. ودفعها نحو آفاق جديدة ومجالات أوسع لمنفعة الشعبين الجارين.