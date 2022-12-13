رئيس الجمهورية: يمنع منعا باتا تصدير هذه المواد

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أنه يمنع منعا باتا تصدير المواد الأولية في مجال إنتاج البيتروكيمياويات.

وشدد رئيس الجمهورية خلال وقوفه أمام جناح مجمع صيدال على ضرورة إعادة الاعتبار لمجمع صيدال. كي يلعب دوره الحقيقي في مجال صناعة الأدوية بالجزائر.

وقد أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، على افتتاح الطبعة 30 من معرض الإنتاج الجزائري.

وستنطلق الطبعة الـثلاثين صالون الإنتاج الجزائري بداية من يوم غد الثلاثاء بقصر المعارض (الصنوبر البحري-العاصمة). ليدوم إلى غاية 24 ديسمبر. وذلك تحت الرعاية الساميىة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ومن المنتظر ان يشارك في معرض الانتاج الجزائري حوالي 600 عارض يمثلون مختلف القطاعات.

كما أعلنت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “صافكس” أن هذه الطبعة، التي تشرف عليها وزارة التجارة وترقية الصادرات، تنظم تحت شعار “نحو تحقيق نمو اقتصادي قوي متفتح”.

ومن بين هذه القطاعات الصناعة العسكرية، الصناعة المصنعة، (اثاث، ديكور، نسيج)، الصناعة الكهربائية، الالكترونية والكهرو-منزلية، الصناعة الكيميائية والبتروكيماوية، الصناعة الميكانيكية، الصناعة الغذائية والتعبئة والتغليف، خدمات وبنوك، البناء ومعدات البناء وقطاع الصناعة التقليدية.

كما تسجل المؤسسات الاقتصادية العسكرية حضورها في هذا المعرض للمرة السادسة على التوالي. “لما لهذا القطاع من أهمية كبرى بفضل الخطوات العملاقة التي خطتها الصناعات العسكرية. والمستوى العالي من التطور والاحترافية ونقل للتكنلوجيا المتقدمة، مما جعلها جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية” حسب “صافكس.”

وفيما يخص برنامج نشاطات المعرض، برمج المنظمون أياما دراسية على شكل جلسات حوارية. لمناقشة عدة مواضيع على غرار قانون الاستثمار الجديد وكذا تنمية وعصرنة قطاع الفلاحة في مواجهة التحديات الحالية، وأهمية تحقيق الامن الغذائي. كما ستنظم ورشات عمل حول التجارة الالكترونية ونشاطات أخرى.

وموازاة مع المعرض، خصصت “صافكس” جناحا لتخفيضات آخر السنة والذي سيكون موجها للبيع المباشر للجمهور.