رئيس الجمهورية يناقش مع نظيره الإيراني الوضع في فلسطين

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إبراهيم رئيسي.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، ناقش قائدا البلدين الوضع الراهن، في دولة فلسطين المحتلة وما يجري فيها من تعدّ وعدوان. ولا سيما في الضفة الغربية، والقدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين.

كما ناقش الرئيسان، ما تتعرض له القدس من تدنيس، واستفزاز صارخ، لمشاعر مليار ونصف المليار من المسلمين وفي شهر رمضان الفضيل.

واتفق الرئيسان، مبدئيا على تبادل الزيارات بينهما، مستقبلا، حسب ذات البيان.

وهنّأ الرئيس الإيراني، رئيس الجمهورية والشعب الجزائري بمناسبة شهر رمضان المبارك. كما هنأ الرئيس تبون، من جهته، نظيره، والشعب الإيراني بالمناسبة ذاتها.

هذا واستعرض الرئيسان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الثنائية. واتفقا على دعمها وتقويتها في المجالين السياسي والاقتصادي، بما يخدم مصالح الشعبين.