رئيس الجمهورية ينصب أعضاء المجلس الأعلى للطاقة وهذه مهامهم

نصب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أعضاء المجلس الأعلى للطاقة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن المجلس الأعلى للطاقة مكلف بتحديد التوجهات العامة في مجال السياسة الطاقوية. وضمان متابعتها وكذا الامن الطاقوي للبلاد. وضبط السوق الوطنية للطاقة.

وصدر بالعدد 19 من الجريدة الرسمية، مرسوم إنشاء المجلس الأعلى. والذي يرأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويتكون من 8 أعضاء.

وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، تكمن مهمة المجلس المستحدث. في تحديد التوجهات في مجال السياسة الطاقوية وضمان متابعتها.

ومن مهام المجلس الأعلى للطاقة أيضا العمل على تأمين الأمن الطاقوي للبلاد، المحافظة على الاحتياطات الوطنية من المحروقات وتجديدها وتطويرها. ضمان الانتقال الطاقوي وضبط السوق الوطنية للطاقة.

المجلس مكلف بمتابعة وتنفيذ المخططات ذات المدى البعيد لتطوير الهياكل القاعدية لانتاج المواد الطاقوية. كما أنه مكلف أيضا باستحداث الطاقات الجديدة والمتجددة وتطويرها مع ضمان الموارد المنجمية لتنميتها.

وقد أمر رئيس الجمهورية، 21 نوفمبر الماضي، بتنصيب المجلس الأعلى للطاقة في أقرب وقت لتكليفه بمهام الاستشراف والتقييم في هذا المجال.

كما سيتم اطلاق حملة وطنية لمراقبة تقنية للمدفآت المنزلية التي تعمل بالغاز الطبيعي، مع إعادة تحديد مقاييس استيراد المدفآت المنزلية ومراعاة لمعايير السلامة والتحول الطاقوي.

بالإضافة الى منع استعمال الخشب في مشاريع بناء السكنات واستبداله بمادة PVC حفاظا على الثروة الغابية.

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