رئيس الجمهورية ينصب أعضاء المجلس الأعلى للطاقة وهذه مهامهم
نصب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أعضاء المجلس الأعلى للطاقة.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن المجلس الأعلى للطاقة مكلف بتحديد التوجهات العامة في مجال السياسة الطاقوية. وضمان متابعتها وكذا الامن الطاقوي للبلاد. وضبط السوق الوطنية للطاقة.
وصدر بالعدد 19 من الجريدة الرسمية، مرسوم إنشاء المجلس الأعلى. والذي يرأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويتكون من 8 أعضاء.
وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، تكمن مهمة المجلس المستحدث. في تحديد التوجهات في مجال السياسة الطاقوية وضمان متابعتها.
ومن مهام المجلس الأعلى للطاقة أيضا العمل على تأمين الأمن الطاقوي للبلاد، المحافظة على الاحتياطات الوطنية من المحروقات وتجديدها وتطويرها. ضمان الانتقال الطاقوي وضبط السوق الوطنية للطاقة.
المجلس مكلف بمتابعة وتنفيذ المخططات ذات المدى البعيد لتطوير الهياكل القاعدية لانتاج المواد الطاقوية. كما أنه مكلف أيضا باستحداث الطاقات الجديدة والمتجددة وتطويرها مع ضمان الموارد المنجمية لتنميتها.
وقد أمر رئيس الجمهورية، 21 نوفمبر الماضي، بتنصيب المجلس الأعلى للطاقة في أقرب وقت لتكليفه بمهام الاستشراف والتقييم في هذا المجال.
كما سيتم اطلاق حملة وطنية لمراقبة تقنية للمدفآت المنزلية التي تعمل بالغاز الطبيعي، مع إعادة تحديد مقاييس استيراد المدفآت المنزلية ومراعاة لمعايير السلامة والتحول الطاقوي.
بالإضافة الى منع استعمال الخشب في مشاريع بناء السكنات واستبداله بمادة PVC حفاظا على الثروة الغابية.
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رئيس الجمهورية ينهي مهام عيسى بن لخضر لخرقه واجب التحفظ
أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مهام عيسى بلخضر المستشار المكلف بالجمعيات الدينية.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد تم إنهاء مهام عيسى بن لخضر لخرقه واجب التحفظ.
للتذكير، عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون 05 فيفري 2020. الرئيس الأسبق لجمعية الارشاد و الإصلاح لخضر بن عيسى مستشارا له.
وفي 30 جويلية 2020 كلّف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المستشار عيسى بن الأخضر بالجمعيات الدينية.
ومعروف عن الناشط الجمعوي عيسى بن لخضر أن لديه تجربة مميزة في المجتمع المدني. من خلال عضويته في العديد من الجمعيات والمنتديات داخل الجزائر وخارجها. مثل شبكة الجمعيات الإنسانية العالمية، الاتحاد العالمي لمكافحة الفقر، والمنتدى الإنساني العالمي.
وكان عيسى بن لخضر يترأس شبكة الجمعيات الإنسانية في الجزائر “راحة”. ومركز الجزائر للدراسات وتنمية المجتمع، إلى جانب جمعية “جزائر الخير”.
وقبل ذلك، كانت بدايات عيسى بن لخضر مع العمل الجمعوي، داخل صفوف جمعية الإرشاد والإصلاح، التي أصبح رئيسها.
ومعروف عن جمعية الإرشاد والإصلاح أنها كانت وعلى مدار عدة سنوات بمثابة الذراع الجمعوي لحركة مجتمع السلم. قبل أن يحدث الطلاق بينهما، خلال فترة رئاسة عيسى بن لخضر للجمعية.
وتحول ذلك الطلاق في سنتي 2007 و2008، إلى صراع وتصعيد. خصوصا عندما أقدم رئيس حركة “حمس” حينذاك، الوزير الأسبق أبو جرة سلطاني. على اقتحام مقر الجمعية الكائن في بئر خادم بالعاصمة. بالاستعانة بعدد من أتباعه وتحت حماية حرسه الشخصي.
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رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
تلقى اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تبادل الرئيسان التهاني بمناسبة الذكرة الـ 60 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. حيث عبرا عن ارتياحهما للتطور المسجل في كل المجالات.
كما إتفق الرئيسان على أهمية تبادل الزيارات الرفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين. والإجتماع القادم للجنة المشتركة للتعاون الإقتصادي.
وأضاف البيان، أن الرئيسان تبادلا الرؤى حول الوضع الدولي في ظل تطورات الأوضاع المزرية في فلسطين المحتلة. ولا سيما إنتهاك حرمة الأماكن الاسلامية المقدسة في القدس الشريف وكذا الأزمة الأوكرانية.