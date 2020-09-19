رئيس الجمهورية ينصب اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي

نصب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي.

وجرى حفل التنصيب بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد، ومدير الديوان برئاسة الجمهورية، ووزير الداخلية، والناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

كما حضر حفل تنصيب لجنة إعداد مشروع مراجعة قانون نظام الانتخابات، بوعلام بوعلام مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية.

ويرأس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي أحمد لعرابة، ويتولى فيها وليد العقون منصب المقرر.

وتتكون اللجنة من إطارات بوزارة الداخلية و7 أساتذة في القانون من جامعة الجزائر وتيزي وزو ووهران وسطيف وتلمسان وسيدي بلعباس والمركز الجامعي لتيبازة.