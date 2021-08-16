رئيس الجمهورية ينصب اللجنة الوطنية لتقييم وتعويض المتضررين من الحرائق

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، على تنصيب اللجنة الوطنية لتقييم وتعويض المتضررين من الحرائق.

كما ترحم رئيس الجمهورية ، خلال جلسة تنصيب اللجنة الوطنية لتقييم وتعويض المتضررين من الحرائق على قراءة فاتحة الكتاب. ترحما على أرواح شهداء الحرائق.

وأمر رئيس الجمهورية أعضاء اللجنة بالعمل بالمساواة مع كل المتضررين وبكل شفافية.

وبعد ذلك أعطى رئيس الجمهورية تعليمات صارمة لأعضاء اللجنة للعمل بطريقة منظمة مع كل القطاعات واللجان الولائية. التي يترأسها الولاة للشروع فورا في تعويض الخسائر للمعنيين.

وتتمثل مهمة اللجنة في استقبال ملفات اللجان الولائية المكلفة بتقييم الخسائر.