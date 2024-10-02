رئيس الجمهورية ينصب اللجنة الوطنیة لمراجعة قانوني البلدیة والولایة

قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بتنصيب اللجنة الوطنیة لمراجعة قانوني البلدية والولاية.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية، تم تنصيب اللجنة الوطنیة لمراجعة قانوني البلدية والولاية. تجسیداً لالتزامه في الحملة الانتخابیة وخلال أدائه اليمين الدستورية.

وهذه الللجنة تتكون من:

دحو ولد قابلیة وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبق، رئيسا للجنة.

عبد الله منجي الأمین العام لرئاسة الجمهورية، نائبا لرئيس اللجنة.

5 أعضاء من مجلس الأمة.

5 نواب من المجلس الشعبي الوطني.

5 ولاة.

5 رؤساء مجالس شعبية ولائية.

5 مديري تقنین والشؤون العامة للولايات.

5 رؤساء مجالس شعبية بلدية.

وأضاف البيان أن اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية تباشر مهامها فور تنصيبها.