رئيس الجمهورية ينصب المجلس الأعلى للشباب الإثنين المقبل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن إشراف رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، على تنصيب المجلس الأعلى للشباب.

وحسب بيان وزارة الشباب والرياضة، فإن الرئيس تبون، سيشرف بتاريخ 20 جوان المقبل على تنصيب المجلس الأعلى للشباب.

وسيكون هذا التنصيب، على مستوى قصر الأمم بنادي الصنوبر.

كما وجّه بيان الوزارة، الدعوة لأعضاء المجلس المنتخبين، بعنوان الولايات لحضور مراسم تنصيب المجلس مع الإلتزام بهندام رسمي لائق بالحدث.

كما أضاف البيان، أن مصالح الوزارة ستتكفل بإقامة المدعوين يومي 19و20 جوان بفندق الرمال الذهبية بزرالدة، على أن تكون تكاليف التنقل على عاتقهم”.

وأكد ذات البيان، أن المدعوين سيكونون ملزمين بالقيام بفحص الكشف عن كوفيد 19 PCR بمقر إقامتهم.