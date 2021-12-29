رئيس الجمهورية ينصب رئيس وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني

نصب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس رئيس وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني وذلك بناءً على المادة 213 من الدستور.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية تم تنصيب اليوم رئيس وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني من طرف الرئيس تبون

وخلال مراسيم التنصيب ودعا الرئيس تبون الرئيس أعضاء هذه الهيئة الهامة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم، ترقية للمواطنة والممارسة الديمقراطية، والقيم الوطنية، على المستويين المحلي والوطني، تجسيدا لالتزاماته.

ووقع رئيس الجمهورية على مرسوما رئاسيا يتعلّق بتشكيلة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأمر بتنصيبه. وذلك طبقا لأحكام المـادة 211 من الدستور.