رئيس الجمهورية ينصب رسميا الحكومة الجديدة

نصب اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الاحد رسميا الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان .وجاء هذا التنصيب وخلال ترأسه الاجتماع الدوري لمجلس أبين أسدى عدة قرارات وتعليمات هامة للحكومة.

وخلال عملية التنصيب تمنى رئيس الجمهورية التوفيق للحكومة الجدية التوفيق في مهامها. كما دعا الرئيس الحكومة إلى مضاعفة الجهود للخروج من نمط التسيير بالتركيز على الجزئيات إلى خلق حركية اقتصادية وطنية خلاّقة للثروة.

وهذا بتكثيف التشاور والتنسيق بين أعضاء الحكومة، تحقيقا لحلول ناجعة لمشاكل وانشغالات المواطنين.

وأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد بضرورة تحسين عملية تسيير وإنتاج الاوكسجين. وهذا من خلال اطلاق عملية كبري فورا لتجديد معدات الاكسيجين. اقتناء وصول 1050 وحدة للمكثفات الاكسيجين اليوم.

وامر الرئيس تبون بتعديل توقيت الحجر الصحي المنزلي بداية من الثامنة مساءا إلى غابية السادسة صباحا وسيدخل حيز التنفيذ بداية من الغد.

كما أمر الرئيس اطلاق عملية كبري فورا لتجديد معدات الاكسيجين. حيث سيتم اقتناء وصول 1050 وحدة للمكثفات الاكسيجين اليوم