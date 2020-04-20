رئيس الجمهورية ينصب شفيق مصباح مديرا عاما للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي

نصب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شفيق مصباح مديرا عاما للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

وكان رئيس الجمهورية قد أعلن عن تأسيس للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من اجل التضامن والتنمية، في كلمته خلال قمة الاتحاد الافريقي بأديس ابابا التي انعقدت بتاريخ 9 فيفري الماضي.

للإشارة، شفيق مصباح، حائز على درجة دكتوراه في العلوم السياسية بجامعة الجزائر وتقلد عدة مناصب ومسؤوليات في الدولة.

وتضطلع مهام الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من اجل التضامن والتنمية، في المشاركة بإعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والانساني والثقافي والديني والتربوي والعلمي.

كما تعمل الوكالة على ترقية توظيف الكفاءات الوطنية في الخارج، واقامة العلاقات مع المجموعة العلمية ورجال الاعمال الجزائريين في الخارج.

وتكمن مهام الوكالة ايضا، في تطوير علاقات التعاون مع الهيئات الاجنبية المماثلة، إلى جانب إنجاز دراسات اليقظة الإستراتيجية في مجال تخصصها.