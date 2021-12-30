رئيس الجمهورية ينصّب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

نصّب عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الخميس، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. بتركيبته الجديدة طبقا لنص المادة 180 من الدستور.

وقد جرت انتخابات القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء الإثنين الماضي في جميع الجهات القضائية العادية والإدارية بما في ذلك المحكمة العليا ومجلس الدولة.

وتتكون الهيئة الناخبة من 5922 قاضيا يتواجدون عبر التراب الوطني وفي الهيئات والمؤسسات الرسمية للدولة تمت دعوتهم لانتخاب 15 قاضيا طبقا الأحكام المادة 160 من الدستور من بين 142 مرشحا.

وتمت الإنتخابات في ظروف عادية وتميزت بالجدية ونسبة عالية من المشاركة بلغت 86,64 % من مجموع الهيئة الناخبة.

وقد أسفرت عملية الفرز على فوز القضاة الأتي ذكرهم ويتوزعون حسب العدد المخصص لكل درجة من درجات التقاضي العادي والإداري وهم :

عن المحكمة العليا:

صابر نصر الدين، مستشار بالمحكمة العلياء حماني رايح.

مستشار بالمحكمة العلياء و مخلوق سلوى.

محام عام لدى المحكمة العليا.

عن مجلس الدولة :

نويري عبد العزيز، رئيس غرفة بمجلس الدولة.

بن أحمد الخضر، مستشار دولة بمجلس الدولة.

واضح بن عبد الله، مفتش عن محافظي الدولة.

عن المجالس القضائية:

خليفي عبد الوافي، رئيس مجلس قضاء أدرار.

حمدان نبيلة، مستشارة بمجلس قضاء الجزائر.

بن دعاس فيصل، النائب العام لدى مجلس قضاء ورقلة.

عن المحاكم الإدارية:

عوداش العيدي، رئيس المحكمة الإدارية الطارف.

توام حدة، رئيسة المحكمة الإدارية المدية

مسعود صالح محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بسكرة

عن المحاكم :

بلقسام فيصل، قاضي بمحكمة بئر مراد رايس .

مقراني محمد أمين، قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي

دسدوس هشام، وكيل جمهورية مساعد لدى محكمة الروبية.

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