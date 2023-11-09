رئيس الجمهورية ينعي الحاج عبد القادر آل سيد الشيخ

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعازيه الخالصة، إلى عائلة المرحوم فضيلة سي الحاج عبد القادر آل سيد الشيخ “الحاج قادة” شيخ زاوية سيدي أحمد بن بحوص متليلي.

وجاء في نص التعزية: “الله أكبر.. شاء الـمولى عزّ وجلّ أن يَتوفَّى سي الحاج عبد القادر آل سيد الشيخ، شيخ زاوية سيدي أحمد بن بحوص بمتليلي الشعانبة، الذي نفقد برحيله مع أهلنا في متليلي، ومُريدي زاوية سيدي أحمد بن بحوص العامرة، عالـمًا من أولي الوَرع الـمُنذرين جهودهم الـمباركة لخدمة الزوايا، والسهر على رعايتـها”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “لتبقى مناراتٍ يتردَّدُ فيـها الذكر الحكيم حفظًا وتلاوةً. ويملأ جنباتها طلاَّبُ علوم الفقه والشريعة، ويَنْبعِثُ منـها عطرُ السنة النبوية الشريفة”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “وأمام هذا الـمصاب الأليم، وإذ نُودّع مُدرِّسًا وفَقيـهًا خطيبًا. من صفوة القائمين على حفظ مكانة الزوايا ودورها الديني والوطني في بلادنا. أتوجه إليكم وإلى كافة أهلنا في متليلي الشعانبة. وإلى طلبة ومُريدي الزاوية بأخلص التعازي وأصدق مشاعر الـمواساة. داعيًا الـمولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان”.