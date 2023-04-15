رئيس الجمهورية ينعي الدبلوماسي حسين جودي والمجاهد المدني حواس

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، برسائل تعزية، إلى كل من عائلتي الدبلوماسي حسين جودي والمجاهد المدني حواس.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، بعث رئيس الجمهورية، برسالة تعزية إلى عائلة الدبلوماسي حسين جودي وكذا إلى عائلة المجاهد والإعلامي المدني حواس.

رئيس الجمهورية: عُرف حسين جودي بالرصانة والحنكة والكفاءة العالية

وأشاد رئيس الجمهورية بتمرس الدبلوماسي الراحل ومساهمته في إعلاء صوت الجزائر والدفاع عن مصالحها.

كما ذكر بالمسار المهني للراحل الذي ميزته الرصانة والحنكة والكفاءة العالية.

وجاء في رسالة التعزية: “علمت ببالغ التأثر والأسى وفاة الفقيد المرحوم حسين جودي. أحد أبناء الديبلوماسية الجزائرية المتمرسين الذين ساهموا في إعلاء صوت الجزائر والدفاع عن مصالحها من خلال تقلده لمسؤوليات رفيعة. أمينًا عامًا لوزارة الشؤون الخارجية وسفيرًا في عدد من العواصم وعضوًا في مجلس الأمة. ولقد عُرف طيلة مساره المهني بالرصانة والحنكة والكفاءة العالية. ممّا أهله لمنزلة التقدير والاحترام بين زملائه ولدى كلّ من عرفوه”.

كما أضاف رئيس الجمهورية: “وأمام هذا المصاب الأليم، أتوجه إلى عائلة الفقيد وإلى كافة زملائه في السلك الديبلوماسي. بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة. داعيا المولى عز وجل أن يتولاه بواسع الرحمة والمغفرة. ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

رئيس الجمهورية يشيد بالمسار النضالي للمجاهد الراحل المدني حواس

كما بعث رئيس الجمهورية، برسالة تعزية، إلى عائلة المجاهد والإعلامي المدني حواس المدعو “سي عبد اللطيف”.

وأشاد رئيس الجمهورية بالمسار النضالي للمجاهد الراحل، الذي جاهد بالكلمة. واستمات في اسماع صوت الثوار المجاهدين عبر أثير الاذاعة المدوية إبان الكفاح المسلح.

كما جاء في رسالة التعزية: “شاء المولى عز وجل أن يتوفى الفقيد المرحوم المجاهد المدني حواس أحد أقلام إذاعة الجزائر الحرة. ورفيق المرحوم المجاهد عيسى مسعودي وآخرين. الذين جاهدوا بالكلمة واستماتوا في إسماع صوت الثوار المجاهدين” عبر أثير تلك الإذاعة المدوية إبان الكفاح المسلح”.

كما أضاف الرئيس تبون: “لقد كان الفقيد مثالا للوطنية والنزاهة والوفاء للجزائر في تلك المرحلة. وفي أداء المهام التي تولاها بالتزام وطني وبإقتدار عال في الإذاعة والتلفزيون بعد الاستقلال”.

وختم رئيس الجمهورية: “وأمام هذا المصاب الأليم، أتوجه إلى عائلة الفقيد. وإلى أسرة الإذاعة والتلفزيون والأسرة الإعلامية وإخوانه المجاهدين. بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة. داعيا الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة. ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون”.