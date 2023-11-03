رئيس الجمهورية ينعي الدكتور عبد المالك مرتاض: رحل الرجل ويبقى الأثر

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعازيه الخالصة، لعائلة الدكتور عبد المالك مرتاض أحد أعمدة اللغة العربية في الجزائر ومربي الأجيال.

وجاء في تدوينة لرئيس الجمهورية على صفحته بفايسبوك: “انتقل إلى جوار ربه في هذه الجمعة المباركة. الدكتور عبد المالك مرتاض أحد أعمدة اللغة العربية في الجزائر ومربي الأجيال”.

وأضاف الرئيس تبون: “رحل الرجل ويبقى الأثر..تعازيّ العميقة لأسرة الفقيد وألهمهم جميل الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون”.