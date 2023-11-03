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الوطني

رئيس الجمهورية ينعي الدكتور عبد المالك مرتاض: رحل الرجل ويبقى الأثر

بقلم النهار أونلاين
رئيس الجمهورية ينعي الدكتور عبد المالك مرتاض: رحل الرجل ويبقى الأثر
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قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعازيه الخالصة، لعائلة الدكتور عبد المالك مرتاض أحد أعمدة اللغة العربية في الجزائر ومربي الأجيال.

وجاء في تدوينة لرئيس الجمهورية على صفحته بفايسبوك: “انتقل إلى جوار ربه في هذه الجمعة المباركة. الدكتور عبد المالك مرتاض أحد أعمدة اللغة العربية في الجزائر ومربي الأجيال”.

وأضاف الرئيس تبون: “رحل الرجل ويبقى الأثر..تعازيّ العميقة لأسرة الفقيد وألهمهم جميل الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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