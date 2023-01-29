رئيس الجمهورية ينعي المجاهد الهادي رجب: ذاع صيته فنانا ملتزمًا

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برسالة تعزية إلى عائلة المرحوم المجاهد الهادي بوليفة المدعو الهادي رجب.

وجاء في رسالة التعزية: “كتب المولى تبارك وتعالى، أن يغادرنا المرحوم المجاهد الفنان الهادي بوليفة المدعو الهادي رجب إلى جوار رب العزة”.

وأضاف الرئيس تبون: “يرحل الفقيد عن دنيانا هذه، بعد أن ذاع صيته فنانا ملتزمًا. ارتفعت به خصال الأصلاء وأحاطتْه بالتقدير والاحترام”.

وتابع رئيس الجمهورية: “وهو الذي انخرط في جبهة التحرير مبكرًا، وانتمى بعد ذلك إلى فرقتها الفنية. التي مَثلتْ الصوت الصادح بمجد الكفاح المسلح أثناء ثورة التحرير المباركة”.

وأمام هذا المصاب الأليم، تقدم رئيس الجمهورية، إلى اسرة الراحل، وإلى إخوانه المجاهدين والأسرة الفنية، بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة.

داعيا المولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة، ويلهمكم جميعًا جميل الصبر والسلوان.

وتوفي المجاهد، عضو الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني، بوليفة الهادي المدعو الهادي رجب عن عمر ناهز 82 عاما.

وتقدم الوزير المجاهدين، العيد ربيقة، بأخلص تعازيه إلى عائلة الفقيد ورفاقه، سائلا الله أن يلمهم جميل الصبر والسلوان.