رئيس الجمهورية ينعي فريدة صابونجي: نالت التقدير والإحترام

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برسالة تعزية إلى عائلة المرحومة الممثلة السينمائية والمسرحية القديرة فريدة صابونجي التي وفاتها المنية اليوم عن عمر ناهز 92 عاما.

وجاء في رسالة التعزية: “تلقيت ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى، الفنانة المرحومة فريدة صابونجي”.

وأضاف الرئيس تبون: “بهذا المصاب الجلل نودع إسما لامعا من كبار الفنانين الجزائريين. فلقد نالت المرحومة رفقة ثلة من الفنانين والتقدير والإحترام. من خلال ما قدمته من أعمال مسرحية وسينمائية راقية، وكانت بذلك مثالا لأجيال من الفنانين”.