رئيس الجمهورية ينهي زيارته الى تونس
انهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، زيارته الى تونس والتي دامت يومين.
أين كان في توديعه بمطار قرطاج الرئيس التونسي قيس سعيد.
واندرجت هذه الزيارة في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون.
بالإضافة كذلك إلى الإرتقاء به إلى مستوى نوعي يُجسّد الانسجام التام والإرادة المشتركة، لقيادتَيْ البلدين وشعبيهما.
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وقعت الجزائر وتونس ، على 27 اتفاقية تعاون تمس العديد من قطاعات العدالة، الداخلية والجماعات المحلية، الطاقة والمناجم.
كما مست أيضا الصناعات المتوسطة والمصغرة والناشئة، الصناعات الصيدلانية، البيئة، الشؤون الدينية، التربية والتكوين المهني، الصيد البحري، الإعلام الآلي والثقافة.
و ذلك على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الى تونس.
وقد جرت مراسم التوقيع من طرف الوزراء المشرفين على القطاعات المعنية، تحت اشراف رئيسي البلدين، عبد المجيد تبون و قيس سعيد.
والجذير بالذكر، ان الرئيس تبون كان قد حل بالعاصمة تونس في وقت سابق من نهار اليوم في اطار زيارة دولة تدوم يومين.
وتأتي هذه الزيارة بدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث حظي باستقبال اخوي ورسمي مميز بالمطار وكذا بالقصر الرئاسي قرطاج، يعكس عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين والشعبين.
للإشارة فقد سبق مراسم التوقيع محادثات على انفراد جمعت رئيسي البلدين قبل ان تتوسع الى اعضاء الوفدين.
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وصلت الطائرة الرئاسية إلى المطار الدولي تونس قرطاج، على متنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. للشروع في زيارة دولة، استجابة لدعوة من أخيه رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد.
واستقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عند مدرج الطائرة. على دويّ 21 طلقة مدفعية، ترحيباً به.
وغادر رئيس الجمهورية، صبيحة اليوم الأربعاء، الجزائر، متوجها إلى تونس. حيث كان في توديع رئيس الجمهورية،الوزير الأول وزير المالية أيمن عبد الرحمن ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة. إضافة إلى مدير الديوان برئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.
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