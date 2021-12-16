رئيس الجمهورية ينهي زيارته الى تونس

انهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، زيارته الى تونس والتي دامت يومين.

أين كان في توديعه بمطار قرطاج الرئيس التونسي قيس سعيد.

واندرجت هذه الزيارة في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون.

بالإضافة كذلك إلى الإرتقاء به إلى مستوى نوعي يُجسّد الانسجام التام والإرادة المشتركة، لقيادتَيْ البلدين وشعبيهما.

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وقعت الجزائر وتونس ، على 27 اتفاقية تعاون تمس العديد من قطاعات العدالة، الداخلية والجماعات المحلية، الطاقة والمناجم.

كما مست أيضا الصناعات المتوسطة والمصغرة والناشئة، الصناعات الصيدلانية، البيئة، الشؤون الدينية، التربية والتكوين المهني، الصيد البحري، الإعلام الآلي والثقافة.

و ذلك على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الى تونس.