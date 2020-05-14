رئيس الجمهورية ينهي مهام رئيس ديوان المجلس الدستوري
أنهى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مهام حسين بن قرين بصفته رئيسا لديوان رئيس المجلس الدستوري لإحالته على التقاعد.
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