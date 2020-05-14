رئيس الجمهورية ينهي مهام رئيس ديوان المجلس الدستوري 

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
رئيس الجمهورية ينهي مهام رئيس ديوان المجلس الدستوري 
بقلم نوال زايد

أنهى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مهام حسين بن قرين بصفته رئيسا لديوان رئيس المجلس الدستوري لإحالته على التقاعد.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=820071

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com