رئيس الجمهورية ينهي مهام سعيد خليل بصفته واليًا لولاية تيارت

أنهى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مهام، سعيد خليل، بصفته واليًا لولاية تيارت. وكلّف رابح مراد يزة، الأمين العام للولاية، بتسيير شؤونها.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، “عملًا بأحكام الدستور، لا سيّما المادة 92 منه، أنهى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، مهام السيد سعيد خليل، بصفته واليا لولاية تيارت، وكلّف رابح مراد يزة، الأمين العام للولاية، بتسيير شؤونها”.