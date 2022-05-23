رئيس الجمهورية ينهي مهام محافظ بنك الجزائر
أنهى اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. مهام محافظ بنك الجزائر، رستم فاضلي. طبقا لأحكام المادتين 91 الفقرة 7، و92 الفقرة 7، من الدستور.
وعيّن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون صلاح الدين طالب، محافظا جديدا للبنك، خلفا لرستم فاضلي.
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رئيس الجمهورية يستقبل سليم لعباطشة الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين
استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تيون، اليوم الاثنين، بمقر رئاسة الجمهورية. الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لعباطشة.
وقال سليم لعباطشة عقب لقاءه مع رئيس الجمهورية “الاتحاد العام للعمال الجزائريين ثابث المبادئ. ويثمن مسعى ومبادرة رئيس الجمهورية من خلال دعوته لكافة الجزائريين لوحدة الصفوف للم الشمل وتوحيد المبادرات والأفكار والرؤى. من أجل النهوض بالبلاد بما يخدم مصالح الشعب الجزائري وازدهار الجزائر وقوة الجزائر”.
وأضاف سليم لعباطشة “من خلال اللقاء الذي خصني به رئيس الجمهورية. أكدنا استعدادنا مرة أخرى للمساهمة من خلال هذه المبادرة للوصول إلى أهدافها السامية بما يخدم مصلحة الوطن ووحدته ولحمته”.
كما تم التطرق الى الجانب الاجتماعي والاقتصادي، حيث قال لعباطشة إن رؤية رئيس الجمهورية مطمئنة في هذا المجال. رغم الأزمة الاقتصادية والوباء وكل ما انجر عنه.
وأضاف المتحدث “هناك استعداد لرئيس الجمهورية في المراحل المقبلة سيتم اعادة النظر في مجال آخر. من خلال رؤية حكيمة لرئيس الجمهورية تخص الوضع الاجتماعي للعمال والقدرات الشرائية للعمال”.
وتابع سليم لعباطشة “زيادة على الزيادات السابقة التي خصت أجور العمال، هناك زيادات جديدة وعدنا بها الرئيس تبون. وأكد لنا رئيس الجمهورية أن استمرارية الدعم الاجتماعي لا مفر منه”.
كما أضاف سليم لعباطشة “كما وعد رئيس الجمهورية بمراجعة سياسة الدعم.والتي ستمس هذه المرة على وجه الخصوص الطبقة المتوسطة والضعيفة”.
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تنصيب 3 لجان للحوار والتشاور بين وزارة الصناعة والاتحاد العام للعمال الجزائريين
تم، تنصيب ثلاث لجان للحوار والتشاور بين وزارة الصناعة والاتحاد العام للعمال الجزائريين،خاصة بفرع الصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات الكيميائية. وقال وزير الصناعة احمد زغار، في السياق، “بغية إيجاد حلول توافقية وعملياتية بين النقابات الممثلة عن العمال والإدارات المعنية”.
وأوضح زغدار أن “تعزيز هذه الخطوة التشاورية يأتي تبعا لنتائج الاجتماع المنعقد بأفريل الماضي بين قطاعه والاتحاد العام للعمال الجزائريين”. التي –يضيف الوزير-، آليات العمل المشترك من أجل الدفع بمخططات لإنعاش أكثر لميادين النشاط المستهدف”.
وأكد الوزير أن دائرته الوزارية تضع على عاتق هاته اللجان مهمة المساهمة في النهوض الاقتصادي والانعاش الصناعي وفق برنامج الحكومة. بالإضافة إلى الوقوف على جميع المشاكل والعراقيل التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية العمومية الناشطة في هاته المجالات. وهذا –يضيف الوزير- بغية إيجاد حلول توافقية وعملياتية بين النقابات الممثلة عن العمال و الإدارات المعنية.
وشدد على ضرورة المضي قدما “ليس من أجل تسوية مشاكل ووضعية المؤسسات التابعة لهذه المجمعات العمومية فقط”. وإنما “لكن للبحث عن سبل وآفاق خلق فضاء للابتكار المهني والصناعي لبعث الاستثمار الآمن وتوجهات اقتصادية جديدة وفقا للمعايير الدولية”.
وتم تنصيب اللجان بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة، وممثيلن عن فدرالية الصناعات الغذائية. بالإضافة إلى مثلين عن فدراليات مواد البناء والصناعات الكيميائية التابعة للاتحاد ورؤساء المجمعات العمومية الناشطة في هاته الفروع. على غرار، المجمع العمومي للصناعات الغذائية ” اقروديف”، مجمع الإسمنت “جيكا”، مجمع ديفاندوس ومجمع الصناعات الكيميائية واطارات من وزارة الصناعة.
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