رئيس الجمهورية ينهي مهام محمد بلكاتب والي بشار

وحسب ما أفاد به بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فقد تم إنهاء مهام محمد بلكاتب، بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. بسبب الإخلال والتقصير في آداء المهام.