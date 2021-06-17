رئيس الجمهورية ينهي مهام محمد بلكاتب والي بشار

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رئيس الجمهورية ينهي مهام محمد بلكاتب والي بشار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون
بقلم نسرين محفوف

أنهى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مهام محمد بلكاتب، والي ولاية بشار. حسب ما أفاد به بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وحسب ما أفاد به بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فقد تم إنهاء مهام محمد بلكاتب، بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. بسبب الإخلال والتقصير في آداء المهام.

إنهاء مهام والي بشار


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