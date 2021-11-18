رئيس الجمهورية ينهي مهام 6 قناصلة لدى فرنسا

أنهى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مهام 6 قناصلة لدى فرنسا، حسب ما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ويتعلق الأمر بكل من عبد الحميد احمد خوجة بتولوز، بلقاسم محمودي بكريتاي، حياة معوج في بونتوار، نجاح بعزيز في بوبيني.

بالإضافة إلى عحدة تواتي في نيس، ومحمد سعودي في مونبوليي.

وقد أدت التصريحات التي أطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والتي شكك في تاريخ وجود الأمة الجزائرية قبل الاستعمار الفرنسي إلى تازم علاقات البلدين.

وقال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “لانقبل المساس بتاريخ شعب ولن نسمح بأن يهان الجزائريين”.

وأضاف الرئيس تبون بخصوص التصريحات التي كان قد أدلى بها ماكرون، بأنه تسبب بضرر كبير في العلاقات بين البلدين.

وقد صرح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مقابلة اجراها مع اسبوعية دير شبيغل المانيا ان ما صرح به الرئيس الفرنسي ماكرون خطير جدا حيث شكك في تاريخ وجود الأمة الجزائرية قبل الاستعمار الفرنسي. وقال الرئيس تبون “لانقبل المساس بتاريخ شعب ولن نسمح بأن يهان الجزائريين”.

وأضاف الرئيس تبون بخصوص التصريحات التي كان قد أدلى بها ماكرون، بأنه تسبب بضرر كبير في العلاقات بين البلدين. كما أنه تعمد الاساءة للجزائر في لقاء جمعه بأحفاد وأبناء الحركى والأقدام السوداء، خلال اجتماعه مع مجموعة من الشباب بالتواطئ مع صحيفة “لوموند”.

وبخصوص المرحلة التي وصلت إليها العلاقة بين الجزائر وفرنسا، قال الرئيس تبون خلال هذه المقابلة أنها تعتبر الأخطر منذ خمسة عشر عامًا، حيث تشهد برودة في التعامل.

كما قال الرئيس تبون أن عقب تلك التصريحات قررت الجزائر استدعاء سفيرها بفرنسا للتشاور وحظرت تحليق الطائرات الفرنسية في الأجواء الجزائرية في إطار عملية “برخان” في الساحل.

وفي ذات السياق، قال وزير الشؤون الخارجية، إن علاقات الجزائر بفرنسا “معقدة” بحكم التاريخ والجغرافيا. مشددا على أن للجزائر سياستها المستقلة التي لا تتأثر بقرارات دول أخرى.

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