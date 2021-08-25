رئيس الجمهورية ينهي مهام 6 ولاة

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الاربعاء مهام عدد من ولاة الجمهورية في إطار جزئية مست 6 ولاة. وحسب مصالح رئاسة الجمهورية الحركة جاءت طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور.

وحسب ذات المصالح فإن الحركة شملت كل السيدات والسادة الآتية أسماؤهم:

إنهاء مهام محمود جامع والي تيزي وزو

إنهاء مهام عبد القادر بن سعيد والي سكيكدة

إنهاء مهام أحمد عبد الحفيظ ساسي والي قسنطينة

إنهاء مهام كمال توشن والي البيض

إنهاء مهام إيدير مدباب والي النعامة

إنهاء مهام مهدي بوشارب والي إن قزام

في حين تم تعيين بموجب هذا القرار كل من الاتية اسماؤهم

تعيين كمال الدين كربوش واليا لبجاية

تعيين محمد السعيد بن قامو واليا لبشار

تعيين جيلالي دومي واليا لتيزي وزو

تعيين عمار علي بن ساعد واليا للجلفة

تعيين عبد العزيز جوادي واليا لسعيدة

تعيين حورية مداحي واليا لسكيكدة

تعيين لبيبة ويناز واليا لولاية قالمة

تعيين مسعود جاري واليا لقسنطينة

تعيين سعيد سعيود واليا لوهران

تعيين فريد محمدي واليا للبيض

تعيين أحمد معبد واليا لتيبازة

تعيين الدراجي بوزيان واليا للنعامة

تعيين فيصل عمروش واليا لإن قزام