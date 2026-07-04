رئيس الجمهورية ينوه بالجهود المبذولة لإحاطة الانتخابات التشريعية بأسباب النجاح

نوه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالجهود المبذولة لإحاطة الانتخابات التشريعية التي جرت قبل يومين بأسباب النجاح، وساهمت في إضفاء التنافس الديمقراطي النزيه على الحملة الانتخابية.

وجاء ذلك، في رسالة للرئيس تبون، بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ64 لعيد الإستقلال، أين قال أن أجواء إحياء هذه الذكرى الخالدة، صادف مجريات استحقاق دستوري هام في مسار بناء الديمقراطية الحقة.

ونوه الرئيس تبون، في هذه المناسبة بالجهود المبذولة لإحاطة الانتخابات التشريعية التي جرت قبل يومين بأسباب النجاح. وساهمت في إضفاء التنافس الديمقراطي النزيه على الحملة الانتخابية. وفي تأمين أداء الواجب الانتخابي للمواطنات والمواطنين في السكينة وفي أحسن الظروف.