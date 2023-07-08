إعــــلانات
الوطني

رئيس الجمهورية يهاتف نظيره البرتغالي بعد تعرضه لوعكة صحية

بقلم نادية بن طاهر
رئيس الجمهورية يهاتف نظيره البرتغالي بعد تعرضه لوعكة صحية
  • 160
  • 0

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مكالمة هاتفية مع الرئيس البرتغالي للإطمئنان على حالته الصحية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. يجرى مكالمة هاتفية مع السيد مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال الصديقة. إطمأن من خلالها على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية عابرة”.

وأضاف البيان، أن  الرئيس البرتغالي، شكر من جهته نظيره رئيس الجمهورية على هذه الإلتفاتة الطيبة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/XKcwc
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر