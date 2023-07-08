رئيس الجمهورية يهاتف نظيره البرتغالي بعد تعرضه لوعكة صحية

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مكالمة هاتفية مع الرئيس البرتغالي للإطمئنان على حالته الصحية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. يجرى مكالمة هاتفية مع السيد مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال الصديقة. إطمأن من خلالها على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية عابرة”.

وأضاف البيان، أن الرئيس البرتغالي، شكر من جهته نظيره رئيس الجمهورية على هذه الإلتفاتة الطيبة.