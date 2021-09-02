رئيس الجمهورية يهنئ أبطال الجزائر المُتوجين بالذهب في طوكيو

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أبطال الجزائر، صفية جلال، واسكندر جميل عثماني، واسمهان بوجعدار لإحرازهم ميداليات ذهبية وأرقاما عالمية بطوكيو.

وغرد الرئيس تبون على حسابه بتويتر قائلا: “ألف مبروك لأبطال الجزائر، صفية جلال، اسكندر جميل عثماني، واسمهان بوجعدار لإحرازهم ميداليات ذهبية وأرقاما عالمية بطوكيو.. دمتم مفخرة للجزائر وقدوة لنظرائكم”.

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