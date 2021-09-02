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الرياضة

رئيس الجمهورية يهنئ أبطال الجزائر المُتوجين بالذهب في طوكيو

بقلم نادية بن طاهر
رئيس الجمهورية يهنئ أبطال الجزائر المُتوجين بالذهب في طوكيو
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون
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هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أبطال الجزائر، صفية جلال، واسكندر جميل عثماني، واسمهان بوجعدار لإحرازهم ميداليات ذهبية وأرقاما عالمية بطوكيو.

وغرد الرئيس تبون على حسابه بتويتر قائلا: “ألف مبروك لأبطال الجزائر، صفية جلال، اسكندر جميل عثماني، واسمهان بوجعدار لإحرازهم ميداليات ذهبية وأرقاما عالمية بطوكيو.. دمتم مفخرة للجزائر وقدوة لنظرائكم”.

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