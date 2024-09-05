رئيس الجمهورية يهنئ أبطال الجزائر في ألعاب باريس البارالمبية

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أبطال الجزائر الفائزين بميداليات في ألعاب باريس البارالمبية.

وجاء في رسالة رئيس الجمهورية:” كل الشكر والتقدير لكما إسكندر عثماني، وجلال صفية على الميداليتين الذهبيتين. ومبروك كذلك لصايفي نسيمة على الميدالية البرونزية، في ألعاب باريس البارالمبية.. الجزائر فخورة بكم، فألف مبروك لكم وللجزائر”.

وأحرز العداء الجزائري لذوي الهمم، اسكندر جميل عثماني، ميدالية ذهبية، ضمن الألعاب البارالمبية، باريس 2024. في نهائي سباق 400 متر.

واعتلت البطلة الجزائرية نسيمة صايفي، اليوم الخميس، منصة التتويجات مجددا، في الألعاب البارالمبية باريس 2024. ونالت الميدالية البرونزية، في منافسة رمي الجلة فئة (F57). بعد تحقيقها رمية بمسافة 10.74 متر.

كما فازت البطلة الجزائرية صفية جلال، بميدالية ذهبية جديدة، في منافسة رمي الجلة فئة (57F)، أين حققت رقم بارالمبي جديد، قدره 11.56 متر.