رئيس الجمهورية يهنئ أسرة الصحة بعيد الفطر

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أسرة الصحة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء في تهنئة رئيس الجمهورية عبر حسابه على تويتر:” حمدا لله أن إنتصرنا على الوباء بإقتدار بفضل الجيش الأبيض وتضحياته الجسام. فعيد سعيد مبارك لكل أسرة الصحة. كل عام وأنتم بألف خير”.

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رئيس الجمهورية يهنئ الشعب الجزائري بحلول عيد الفطر المبارك

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تهانيه، للشعب الجزائري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. سائلا المولى عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام.

كما توجه رئيس الجمهورية بتهانيه الى كافة الجالية الوطنية بالخارج بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء في كلمة الرئيس تبون “عيد مبارك وسعيد وكل عام وأنتم بخير.اعرب عن خالص التقدير للسلوك التضامني المعهود لدى الجزائريين. وأتوجه بخالص التهاني لكل الجزائريين داخل وخارج الوطن”.

رئيس الجمهورية يهنئ أفراد الدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية بعيد الفطر

كما هنأ الرئيس تبون عبد المجيد تبون أفراد الدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية بعيد الفطر

وقال الرئيس تبون عبر حسابه على تويتر:” تهاني الخالصة بمناسبة عيد الفطر المبارك. لكل بناتنا وأبنائنا في سلاح الدرك الوطني والشرطة. بالإضافة كذلك إلى الحماية المدنية والجمارك. أتمنى لكم جميعا دوام العافية والعزيمة وكل عام وأنتم بألف خير.”

كما هنأ الرئيس تبون عبد المجيد تبون أفراد الجيش الوطني الشعبي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما قال الرئيس تبون عبر حسابه على التويتر، “عيد مبارك سعيد لكل أفراد جيشنا الباسل. سليل جيش التحرير الوطني . من ضباط وضباط صف وجنود. وبالأخص أولئك الأشاوس المرابطين على الحدود.. عاشت الجزائر حرة أبية شامخة وكل عام وأنتم بخير.