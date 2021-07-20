رئيس الجمهورية يهنئ أفراد الجيش الوطني والأسلاك الأمنية والأطباء بعيد الأضحى المبارك

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي من ضباط وضباط صف وجنود، وكذا الأسلاك الأمنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وغرّد الرئيس تبون عبى صفحته على التويتر:” عيد أضحى مبارك سعيد، لكل ضباط و ضباط الصف وجنود الجيش الوطني الشعبي. سليل جيش التحرير الوطني. خاصة أولئك الشجعان الأشاوس. حماة حدود وطننا المفدى في كل وحداتنا ونواحينا العسكرية”

كما تقدم الرئيس تبون إلى الأسلاك الأمنية بتهانيه الخالصة:” أتقدم بتهانيّ الخالصة إلى كل بناتي وأبنائي في سلاح الدرك الوطني، والشرطة والحماية المدنية والجمارك، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقد هنأ الرئيس أيضا بمناسبة عيد الأضحى الأطباء وشبه الطبيين:” أضحى سعيد ومبارك لكل أطبائنا وشبه الطبيين. أنتم الذين لم تَكَلُّوا في مواجهتكم اليومية ضد وباء كوفيد-19. ويعود إليكم الفضل الأكبر في بقاء منظومتنا الصحية واقفة. فشكرا لكم على تضحياتكم، وكل عام وأنتم بألف خير بحول الله