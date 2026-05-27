رئيس الجمهورية يهنئ أفراد الجيش الوطني والأسلاك النظامية وعمال الصحة

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل أفراد الجيش الوطني الشعبي في كل النواحي العسكرية، والأسلاك النظامية وعمال قطاع الصحة.

وجاء في نص تهنئة رئيس الجمهورية عبر حسابه الخاص فايسبوك “بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أتوجه بتهانيّ لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي. سليل جيش التحرير الوطني، في كل النواحي العسكرية، ضُباطًا وضباط صف وجنوداً. وخصوصا أولئك المرابطين من حماة حدودنا في كل مكان..كل عام وأنتم بخير”.

كما هنأ رئيس الجمهورية أفراد سلاح الدّرك والأمن الوطنيين والحماية المدنية والجمارك. قائلا “تهانيّ بمناسبة عيد الأضحى المبارك لأفراد سلاح الدّرك والأمن الوطنيين. والحماية المدنية والجمارك، بالتوفيق في مهامكم إن شاء الله وكل عام وأنتم بخير”.

هذا وهنأ الرئيس تبون عمال قطاع الصحة وجاء في تهنئته “تهانيّ الخالصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إلى أطبائنا وعمال قطاع الصحة ومنتسبيه كافة.. عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير وعافية”.

