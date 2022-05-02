رئيس الجمهورية يهنئ أفراد الدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية بعيد الفطر

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أفراد الدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية بعيد الفطر

وقال الرئيس تبون عبر حسابه على تويتر:” تهاني الخالصة بمناسبة عيد الفطر المبارك. لكل بناتنا وأبنائنا في سلاح الدرك الوطني والشرطة. بالإضافة كذلك إلى الحماية المدنية والجمارك. أتمنى لكم جميعا دوام العافية والعزيمة وكل عام وأنتم بألف خير.”

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رئيس الجمهورية يهنئ الشعب الجزائري بحلول عيد الفطر المبارك

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تهانيه، للشعب الجزائري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. سائلا المولى عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام.

كما توجه رئيس الجمهورية بتهانيه الى كافة الجالية الوطنية بالخارج بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء في كلمة الرئيس تبون “عيد مبارك وسعيد وكل عام وأنتم بخير.اعرب عن خالص التقدير للسلوك التضامني المعهود لدى الجزائريين. وأتوجه بخالص التهاني لكل الجزائريين داخل وخارج الوطن”.

الوزير الأول والطاقم الحكومي يؤدون صلاة العيد

كما أدى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، رفقة الطاقم الحكومي صلاة عيد الفطر المبارك من المسجد الكبير صبيحة اليوم الإثنين.

وحضر صلاة العيد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير الداخلية كمال بلجود، وعدد من الوزراء على غرار وزير الصناعة أحمد زغدار، وزير الموارد المائية كريم حسني. وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي. بالإضافة إلى سفراء وقناصلة دول إسلامية في الجزائر. كما تلقى أيمن بن عبد الرحمن تهاني العيد من قبل الوزراء والسفراء.