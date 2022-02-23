رئيس الجمهورية يهنئ أمير الكويت بمناسبة عيد استقلال بلاده

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، لأمير الكويت، بمناسبة عبد استقلال بلاده.

وبهذه المناسبة تقدم الرئيس عبد المجيد تبون بأحر التهاني وأصدق التبريكات لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. متمنيا له دوام الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق المزيد من الرقي والازدهار. بحلول الذكرى المزدوجة للعيد الوطني المجيد ويوم التحرير لدولة الكويت الشقيقة.

وحيا في ذات السياق المستوى المتميز للثقافة والممارسة الديمقراطية في المجتمع والمؤسسات الكويتية.