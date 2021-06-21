رئيس الجمهورية يهنئ أونتونيو غوتيريش لإعادة انتخابه على رأس الأمم المتحدة

وهنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غو تيريش، بمناسبة إعادة انتخابه على رأس هذه الهيئة. متمنيا له تحقيق المزيد من النجاح، وكذا التوفيق في مساعي إصلاح منظومة الأمم المتحدة.

وجدّد الرئيس دعم الجزائر واستعدادها لمواصلة العمل إلى جانب أنطونيو غوتيريش. لمواجهة تحديات مكافحة الإرهاب وحل النزاعات وعلى رأسها تصفية الاستعمار.

وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة الماضي، عن فوز غوتيريش بالتزكية لولاية ثانية للأمم المتحدة لمدة 5 سنوات. وجاء ذلك في تصريح لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير فولكان بوزكير. خلال الجلسة المنعقدة للتصويت على قرار التجديد للمرشح الوحيد أنطونيو غوتيريش لولاية ثانية أمينا عاما للأمم المتحدة.

وتعهد غوتيريش -عقب إعلان فوزه- ببذل كل ما يستطيع لضمان ترسيخ الثقة بين الدول الأعضاء. كبيرها وصغيرها وجعل المستحيل ممكنا. وفيما يتعلق بدوره الخاص، فإنه كان دائما طوال حياته يرى المناصب العامة كخدمة. وأكثر أشكالها أصالة هي خدمة الناس والكوكب.