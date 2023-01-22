رئيس الجمهورية يهنئ إبراهيم غالي لإعادة انتخابه أمينا عاما للبوليساريو ورئيسا للجمهورية الصحراوية

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، إبراهيم غالي، بعد إعادة انتخابه أمينا عاما لجبهة البوليساريو.

وجاء في نص التهنئة ” أتقدم إليكم بأحر التهاني متمنيا لكم دوام النجاح والتوفيق. في أداء مهامكم النبيلة، خدمة للقضية الصحراوية العادلة وشعبها الأبي.

وجاء فيها أيضا: “يسرني على إثر تجديد الثقة فيكم، أمينًا عامًا لجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، ورئيسًا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الشقيقة، أن أتقدم إليكم بأحر التهاني، متمنيًا لكم دوام النجاح والتوفيق في أداء مهامكم النبيلة، خدمة للقضية الصحراوية العادلة وشعبها الأبي”.

“كما يطيب لي بهذه المناسبة، أن أهنئكم على نجاح المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو، وأحيي صمود الشعب الصحراوي الشقيق، الذي قال كلمته وأكد مرة أخرى، تمسكه بحقه المشروع غير القابل للتصرف أو التقادم، في تقرير مصيره وفقا لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة”.

“وإذ أجدد لكم التأكيد على موقف الجزائر الثابت، ودعمها المبدئي للقضية الصحراوية العادلة، تفضلوا، فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات التقدير والـمودة.”

وجدد رئيس الجمهورية، التأكيد على موقف الجزائر الثابت ودعمه المبدئي للقضية الصحراوية العادلة.

وقد أعاد المؤتمرون في المؤتمر السادس عشر للجبهة، انتخاب إبراهيم غالي أمينا عاما لجبهة البوليساريو لعهدة مدتها ثلاث سنوات.

وأبرز مقرر لجنة الانتخابات السيد محمد محمد إسماعيل، أن لجنة الانتخابات لم تسجل أي تجاوزات أو عراقيل. تحول دون تمكين المؤتمرين من أداء واجبهم الانتخابي.

وأضاف مقرر اللجنة أنه صوت في عملية انتخاب الأمين العام 1870 صوتا منها 1816 صوتا صحيحا، 54 صوتا ملغى.

وحصل إبراهيم غالي على 1253 صوتا من الأصوات المعبر عنها أي بنسبة 69 في المئة. فيما حصل منافسه السيد البشير مصطفى على 563 صوتا من الأصوات المعبر عنها أي بنسبة 31 في المئة.

وعليه – يضيف مقرر اللجنة – يصبح إبراهيم غالي أمينا عاما لجبهة البوليساريو ورئيسا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وفقا لمقتضيات القانون الأساسي للجبهة ودستور الجمهورية الصحراوية.